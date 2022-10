Afknappende boomtop op vakantiepark in Hoge Hexel sleurt man en ladder mee naar beneden: ‘Hij was net bezig met snoeien’

Of ze wat mee hebben gekregen van de val uit de boom? Drie vakantiegangers bij de entree van het bungalowpark in Hoge Hexel schudden hun hoofd. „We hebben alleen de ambulance gehoord. Maar daar bleef het bij”, zeggen ze. „Het is ook hier zo stil in de straatjes. Fijn voor ons, maar stof om over te praten levert dat niet op.”