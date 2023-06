Aldi supermarkt gaat (heel snel) dicht in Enter: ‘Winkel voldoet niet meer’

Suïcidale Duitse vrouw scheurt over N35, man weet bij Wierden uit auto te springen

De politie in Wierden heeft zondagmiddag zijn handen vol gehad aan een Duits stel. Het koppel reed in een personenauto en de vrouwelijke bestuurster had tegen haar man uitgesproken suïcidale gedachten te hebben. Ter hoogte van Wierden wist de man uit het voertuig te springen. Dat meldt de Politie Wierden op Instagram.