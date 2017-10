Alfons Woolderink voert lijst Nieuw Enter Wierden aan

De 57-jarige Woolderink is al geruime tijd actief voor NEW. Als lijsttrekker wacht hem een pittige klus, want voorheen werd de partij tijdens verkiezingen aangevoerd door Enternaar Jos van Maasacker. Door onenigheid binnen de fractie en de partij stapte Van Maasacker de afgelopen raadsperiode op, om verder te gaan als Sociaal + Liberaal '14. Van Maasacker liet eerder dit jaar weten niet mee te gaan doen met de verkiezingen.