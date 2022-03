Als ’t aan verkiezingswinnaar NEW ligt, wordt samenwerken het toverwoord in Wierden

Niet alle kleinere partijen staan te juichen bij de suggestie van NEW. „Waar blijft het debat als iedereen meewerkt aan zo’n raadsakkoord?”, vraagt Roselien Slagers (Progressief Wierden) zich af. „Ik vind niets erger dan vechtende raadsleden. Dat is zeer onsmakelijk. Maar je moet ook niet de hele oppositie monddood willen maken. Het kan met zo’n werkplan wel degelijk gebeuren. Dat alle vragen worden weggewoven door het college, want je hebt immers met het raadsakkoord ingestemd.” De Enterse had deze keer na de verkiezingsuitslag een goede nachtrust: „Dat was in 2018 heel anders. Toen verloren we een zetel en was ik wel een week van slag.”