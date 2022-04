Andere boeren stoppen bij Wierdense Veld, maar Bram Egberts bouwt een nieuwe stal: ‘Dat kan ook bij Natura 2000-gebied, hoor’

nieuwsupdate Groen, groen, groen. Of hoe de natuur in de Regge­streek ons aan het hart gaat

Het was een weekje met van alles wat. Veel dingen die met de natuur en onze leefomgeving te maken hebben. En, de komst van Oekraïners. De oorlog zo dicht bij huis zorgt voor een meer ingetogen viering van de bevrijding. In de Reggestreek schakelen ze een flinke tand terug. Dit keer in de regio geen uitbundige optocht van oude legervoertuigen en ander historisch oorlogstuig door de straten. De kans is klein dat je daar de net gevluchte Oekraïners een plezier mee doet.

26 maart