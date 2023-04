Auto rijdt tegen paal op parallelweg langs N35 bij Wierden

Grensover­schrij­dend gedrag op basis­school in Almelo: leerkrach­ten ziek thuis; ‘Je moet maar afwachten of kinderen les krijgen’

Wanbeleid, grensoverschrijdend gedrag onder collega’s, personeel dat wegloopt of na conflicten ziek thuis zit. De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Zegge in Almelo is in het geding. Ouders slaan alarm. De Onderwijsinspectie is begonnen met een onderzoek naar de school.