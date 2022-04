Auto vliegt uit de bocht in Enter en komt in sloot terecht

Informa­teur Bert Blase adviseert voortzet­ting van huidige coalitie in gemeente Wierden

WIERDEN - Nieuw Enter Wierden (NEW) en het CDA moeten proberen om samen opnieuw een coalitie te vormen in de gemeente Wierden. Dat is het advies van informateur Bert Blase na de gesprekken, die hij de afgelopen anderhalve week met de zes partijen in de Wierdense raad heeft gevoerd.

17:31