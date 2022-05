Bevrijdingsconcert van drie organisten in Wierden: ‘Soundtrack Soldaat van Oranje nog niet eerder gespeeld’

VIJF VRAGEN AANWIERDEN - Organist Jan-Willem Timmerman heeft zich goed voorbereid op het Bevrijdingsconcert in de Dorpskerk in Wierden. Samen met zijn collega's Gerard Bartels en Marco Borkent speelt hij donderdag op het Pels-orgel. „We hebben flink gestudeerd.”

Het Pels-orgel is speciaal toch?

„Dat valt wel mee hoor. Het is geen historisch orgel. Het is vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Toch is het Pels-orgel (vernoemd naar de bouwer, red.) in deze vorm niet veel meer te zien. Het is twintig jaar geleden geheel gerestaureerd en daarom kunnen we er nu nog op spelen. In die zin is het wel een orgel met een geschiedenis.”

Waarom met z’n drietjes?

„We kennen elkaar van de hervormde gemeente Wierden. Een tijd geleden kwamen we op het idee om het orgel een keer in de schijnwerpers te zetten tijdens de zomerzangavond in Hoge Hexel. Dat was zo leuk dat we nu weer met z’n drieën optreden. We zijn geen professionals en moeten er flink voor oefenen om dit in de vingers te krijgen. Dat is leuk om met meer mensen te doen.”

Zitten jullie alle drie tegelijk op het bankje?

„Nee, we spelen om de beurt. Maar we helpen elkaar wel met het bedienen van het orgel. Het is vooral heel leuk om dit samen voor te bereiden. En we hopen dat mensen na de coronatijd waarin er niets kon, de weg naar onze kerk weer weten te vinden. Behalve gemeenteleden zijn er doorgaans ook mensen van buiten Wierden."

Wat gaan jullie spelen?

„Het is een mix van orgelliteratuur en meer toegankelijk werk. De soundtrack van Soldaat van Oranje bijvoorbeeld. Hebben we nog niet eerder gedaan. Er zit ook iets in met een koekoek. En vaderlandse liederen zoals het Wilhelmus. Land of Hope and Glory en een sonate van Mendelssohn staan ook op het programma."

Waarom moeten mensen komen luisteren?

„We geven er natuurlijk een Bevrijdingsdagtintje aan. We zijn dankbaar dat hier vrede is en daar kunnen bezoekers samen met ons bij stil staan. We willen het niet te uitbundig vieren vanwege de oorlog in Oekraïne. We maken ons zorgen over wat er daar gebeurt. Daarom brengen we bijvoorbeeld ook een samenzangnummer, een lied dat oproept tot vrede.”

Het programma begint om 20.00 uur in de Dorpskerk aan het Burgemeester J.C. van Den Bergplein 3 in Wierden.

Volledig scherm Marco Borkent, Jan-Willem Timmerman en Gerard Bartels zijn klaar voor het Bevrijdingsconcert in de Dorpskerk in Wierden. „We zijn geen professionals en moeten er flink voor oefenen om dit in de vingers te krijgen." © Charel van Tendeloo