Silke wil de wereld een beetje redden met haar nieuwe winkeltje: ‘Anders steken ze onze overtolli­ge kleren in Afrika in brand’

Silke Goorman (25) is een jonge vrouw met een missie. Na het zien van een documentaire over de gevolgen van ernstige milieuverontreiniging die de textielindustrie veroorzaakt, is er emotioneel iets in haar geknakt. „Het moet en kan allemaal anders”, vindt ze. Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen.