Bewolkt en gestage regenval in Wierden vandaag

Doorstart muziekfes­ti­val HobNob is groot succes: veld staat helemaal vol tijdens optreden Jett Rebel

Het is lang geleden dat het gratis muziekfestival HobNob zoveel publiek trok. De 15de editie in het Schelfhorstpark was een doorslaand succes. Het grote veld met de twee podia stond zaterdag helemaal vol toen hoofdact Jett Rebel het podium beklom.