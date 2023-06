Bewolkt weer in Wierden vandaag

Dit is de grootste basketbal­club van de regio en daar is 50 jaar voor geknokt: ‘We hebben ook andere tijden gekend’

Een 50-jarig jubileum vieren? En dan nog eens op het hoogtepunt van je bestaan? De Nijverdalse basketbalvereniging The Valley Bucketeers gaat het allemaal meemaken, want de club bloeit als nooit tevoren. „We zijn de grootste vereniging in de regio en daar zijn we heel trots op.”