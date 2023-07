Bij deze Twentse speciaalbierbrouwers word jij zélf het biertje: ‘Met jouw naam en gezicht op het flesje’

Het was een langgekoesterde wens. Een eigen speciaal biertje in de markt brengen. En dat idee kreeg langzaam vorm op een willekeurige donderdagavond bij tennisvereniging De Stouwe in Wierden, bijna twee jaar geleden. Elke week zitten vrienden Koen Heitkamp (38) en Gert Dollen (37) uit Wierden daar aan de bar. „Dat doen we elke donderdag. En toen kwam het ter sprake. Een eigen biertje. Gert was zo enthousiast dat we meteen een datum hebben geprikt om ons plan uit te werken”, zegt Koen.