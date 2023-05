Bij Robert (32) uit Wierden kun je je Volkswagen Up laten omtoveren tot camper: ‘Eén van de kleinste campers in Nederland’

Heracles tracteert 450 sponsors op promotiege­bak: ’Na bier voor fans nu taart voor sponsors’

Bij 450 sponsors van Heracles is maandag een promotietaart bezorgd. Personeel van Heracles ging daarvoor zelf op pad om de zakenrelaties en geldschieters in de provincie Overijssel te bezoeken. Enkele tientallen exemplaren zijn per bezorgdienst verstuurd.