Bij Wierdense SVZW beginnen ze bijtijds aan voorbereiden 75-jarig jubileum: ‘Het moet onvergetelijk worden’

Ineens gaat het overal over XL Busi­nesspark 2 in Almelo, maar hoe ver is het daar eigenlijk echt mee?

ALMELO - Als een raket is Almelo aan de slag gegaan met XL Businesspark 2. Maar de forse uitbreiding van het regionale bedrijventerrein langs de A35 bij Almelo is allesbehalve dichtbij. Er is namelijk nog geen besluit over genomen. Wel is afgelopen week een strijd losgebarsten. Buurgemeente Wierden voelt zich overvallen en zet voorlopig de hakken in het zand.

21 december