Boeren halen verhaal bij Holtens transportbedrijf, maar tegenactie staat al klaar: ‘Kop koffie gedronken’

MET VIDEOHOLTEN - Een groep van zo’n 50 tot 100 boze boeren wilde vrijdagochtend in alle vroegte actievoeren bij transportbedrijf Müller in Holten. Daar bleken ze echter al op de hoogte van de komst van de boze boeren en stond een ‘blokkade’ klaar. Inmiddels is de situatie in Holten weer rustig en zijn de boeren vertrokken.

Het transportbedrijf - gespecialiseerd in vers voedsel - had bij aankomst van de trekkers een grote witte vrachtwagen dwars over de weg geparkeerd. De boze boeren op hun tractoren konden daardoor niet het transportbedrijf zelf bereiken of blokkeren. Op het terrein worden 24 uur per dag producten op- en overgeslagen die richting supermarkten, hotels en ziekenhuizen gaan.

Volledig scherm De vrachtwagen blokkeert de weg voor de boeren © Jan Willem Klein Horstman/News United

Verhaal halen

Volgens omstanders was het ook niet het plan geweest van de boeren om dat proces te verstoren. Ze zouden ‘slechts’ verhaal zouden willen halen waarom het Holtense bedrijf de boeren niet actief steunt.

Aanrijding met tractor

Ook was een vrachtwagen van Müller Fresh Food Logistics op de A12 bij Ede twee weken geleden betrokken bij een aanrijding met een tractor. Hierbij raakte boer Bert Olieman zwaargewond.

‘Voor boeren niet helder waar bemiddelingspoging over moet gaan’

De boeren hebben een gesprek gehad met burgemeester Arco Hofland (Rijssen-Holten) en directeur Jan-Peter Müller van het transportbedrijf. „Het is voor boeren niet helder waar de bemiddelingspoging tussen het Rijk en de boeren over moet gaan”, sprak Hofland.

Hij ondertekende een document waarin hij het Rijk oproept om duidelijk te maken dat zij, zonder voorwaarden vooraf, in gesprek gaat met de boeren. Hofland: „Ik zal het ministerie vandaag bellen om dat over te brengen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

‘Vreedzaam’

Volgens Jan-Peter Müller was de boerenactie vreedzaam en is tijdens een goed gesprek steun betuigd aan de boeren. Die zijn daarna weer vertrokken, inmiddels is de situatie weer rustig.

Volgens hem stond de actie los van het ongeval in Ede. „Daarover praten was niet de insteek van de boeren. We hebben het gehad over de situatie waar zij in zitten. We zitten al jaren hier middenin een boerendorp en hebben zelf ook veel boerenjongens in dienst”, zegt Müller.

Kop koffie

Voor het bedrijf reden genoeg om de boeren publiekelijk te steunen. „We hebben ze uitgenodigd voor een kop koffie binnen en goed gepraat. Daarna zijn ze weer rustig vertrokken.”