Boot in lichterlaaie en slachtoffer uit Wierden die rent voor zijn leven: ‘Hij was er ernstig aan toe’

Eigenaar van door brand getroffen meubelmake­rij in Enter schrok zich rot, maar is blij met alle steun

ENTER - Snel handelen door bedrijf en brandweer heeft erger voorkomen bij de brand die afgelopen donderdagochtend heeft gewoed bij meubelmakerij De Pander in Enter. „We waren er snel bij, we hebben samen met de brandweer erger weten te voorkomen”, zegt directeur Paul Lammertink, die niettemin enorm geschrokken is.

16 september