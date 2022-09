Brand bij Meubelmakerij De Pander in Enter onder controle: ‘De schade is aanzienlijk’

Kind komt met schrik vrij bij aanrijding in Wierden

WIERDEN - Bij een aanrijding met een auto in Wierden, is een kind zaterdag met de schrik vrij gekomen. Toen de jongen langs een bedrijfsbus wilde lopen, werd hij aangereden door een auto. De jongen raakte daarbij even bewusteloos, maar kwam snel weer bij kennis.

11 september