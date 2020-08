Broer en zus uit Enter naar EK wielrennen: kan Rick Ilse aan haar tweede titel helpen?



ENTER/PLOUAY – Rick (19) en Ilse (18) Pluimers reden allebei al eerder in het oranje, maar ze werden nog nooit tegelijkertijd geselecteerd voor een toernooi. Deze week is het zover: op het Europees kampioenschap in het Franse Plouay maakt hij donderdag zijn debuut op het EK bij de beloften en verdedigt zij vrijdag haar Europese titel bij de junior-vrouwen.