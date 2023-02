Buren, COA en gemeente gaan samen ontwikkelingen bij nieuwe asielopvang volgen: ‘We kunnen niet alle zorgen wegnemen’

De chalets zijn klaar. Het eerste deel van 56 minderjarige vluchtelingen die in de gloednieuwe opvang aan de Ypeloweg gaat wonen, komt deze woensdag. Daarover bestaan in de buurt veel zorgen. Daarom heeft de gemeente Wierden een plan bedacht. Een klankbordgroep moet de ontwikkelingen nauwgezet gaan volgen.

De eerste groep jonge vluchtelingen verbleef de afgelopen maanden in vakantiepark Summercamp in Heino. Die noodlocatie wordt medio maart opgeheven, waardoor de in totaal 125 bewoners nieuw onderdak nodig hebben. Een deel van de jongeren gaat naar de Ypeloweg in Wierden, waar de laatste weken hard gewerkt is om een oude boerderij om te bouwen tot opvangcentrum.

Rond het gebouw is een aantal chalets geplaatst, waarin de jongeren grotendeels zelfstandig kunnen wonen. Wel is er op het terrein continu bewaking en begeleiding aanwezig.

Klankbordgroep

Direct na de komst van de eerste jongeren woensdag komen medewerkers van het COA en de gemeente Wierden samen met omwonenden om spijkers met koppen te slaan. „Want het is belangrijk om aandacht te hebben en houden voor de vragen en zorgen die leven”, zegt burgemeester Doret Tigchelaar. „Daarom moeten we met elkaar in gesprek blijven. Ook al kunnen we niet alle zorgen wegnemen.”

Een van die zorgen was dat de Wierdense opvang gebruikt zou gaan worden als verlengstuk van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zou dan betekenen dat er om de zoveel tijd een nieuwe groep in de chalets verblijft. Het COA liet onlangs al weten dat die angst ongegrond is. Een woordvoerder benadrukte dat de bewoners die naar Ypelo komen daar voor langere tijd blijven wonen.