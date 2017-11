CDA: 'Behoud geld jeugdhonk Enter voor jongeren'

Dat is althans de mening van de lokale fractie van het CDA. De partij wil graag dat de 124.000 euro die door de gemeente in het jeugdhonk zou worden gestoken toch gebruikt wordt voor de lokale jeugd.

Onlangs werd duidelijk dat Enter geen nieuw jeugdhonk krijgt. Dat heeft twee hoofdredenen. Er komt vooralsnog geen dorpshuis op het Middenplein, waar een eventueel jeugdhonk onderdeel van had kunnen zijn. Daarnaast is het de vraag of er wel behoefte is aan zo'n plek. In Wierden is een vergelijkbare ontmoetingsplaats afgelopen jaar gesloten.