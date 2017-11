CDA Wierden zet deur koopzondag voorzichtig open

„Laat duidelijk zijn dat wij als CDA geen voorstander zijn van zondagopenstelling”, zegt bestuursvoorzitter Jan Idema. „We blijven voor een rustdag in de week, bij voorkeur de zondag.” Een antwoord met christelijke ondertoon, geeft Idema aan. „Vanuit democratisch oogpunt zeggen we in de toekomst niet altijd meer 'nee'. We zijn in elk geval bereid tot praten, als zo'n verzoek komt van winkeliers.”

Na een felle discussie tussen circa vijftig leden tijdens de laatste ledenvergadering is nog geen harde klap op het idee gegeven. „Op 30 november is er opnieuw een ledenvergadering. Dan praten we over de voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn? Dat weet ik nog niet. Dat laten we over aan de leden. Je kunt dan denken aan de hoeveelheid dagen waarop zondagopenstelling kan. Bij voorkeur geen 52 zondagen in het jaar, bijvoorbeeld.”