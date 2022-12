Celstraf dreigt voor op seks beluste pizzabakker uit Wierden die niet van zijn vrouwelijke personeel kon afblijven

Johan uit Enter wil krokodil terug in de Regge: ‘Eventueel verlies van ledematen voor eigen rekening’

Prachtig initiatief van de heer Johan Kleine Poerik uit Enter-Oost. De heer Johan Kleine Poerik uit Enter wil graag de krokodil terug in de Regge. Uit eigen onderzoek is namelijk gebleken dat de Regge ooit de natuurlijke leefomgeving is geweest voor de krokodil. Al hebben we het dan niet over de krokodil zelf maar over een hele verre voorouder, de Teleocrater rhadinus.

12 november