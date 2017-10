Columbus Junior wil niet weg uit pand De Touwladder Wierden

Kaart Dit zijn de beste cafetaria's uit deze regio

15:06 ENSCHEDE - Patatje saté, frikandel, bamischijf: zo'n vette hap is best lekker op z'n tijd. Helemaal bij Eetwinkel Sterk Langs De Lijn in Wierden, want de zaak mag zich de beste cafetaria van Twente noemen. De snackbar staat op plaats 6 in de Cafetaria Top 100 van 2017 die Misset Horeca maandagavond gepresenteerd heeft. Ook andere cafetaria's uit de regio doen het goed in de landelijke ranglijst.