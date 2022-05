Crossbaan in Enter een stap dichterbij, bezwaren van buren afgewezen

Liefst twee decennia speelde Kira Schorn (36) in het eerste van WVC Volley, maar nu is het mooi geweest

WIERDEN - Kira Schorn debuteerde in 2002 op 16-jarige leeftijd in het vlaggenschip van WVC Volley. Na een ontelbaar aantal duels zwaaide de inmiddels als libero spelende Schorn vorig weekend af. Haar mooiste duel was een kansloze nederlaag.

29 april