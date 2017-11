Daders sigarettenroof in Enter ontkomen na achtervolging

Politie ontslaat 'lekkende' agent uit Zutphen

1 november Politieagent Jesper D. uit Zutphen is ontslagen en niet meer in dienst bij de politie in Oost-Nederland. Hij wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen. Dat zou zijn gebeurd aan verdachten in een strafzaak naar een reeks gewelddadige overvallen op oudijzerhandelaren, waaronder een handelaar uit Wierden.