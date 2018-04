Hexelse Truck Tour 2018 vlamt opnieuw voor jong en oud

22 april ALMELO/HOGE HEXEL - „Dat wordt weer een dagje stralen. Kijk maar naar haar gezicht.” Vader Jan Nijhuis wijst naar zijn dochter, Anne, van 16 jaar. Ze zit hoog in de cabine van de vrachtwagen. Glunderend en ietwat ongeduldig. Vanaf haar tiende jaar gaat ze al mee met de Hexelse Truck Tour. „Ik was vanmorgen heel vroeg wakker”, roept ze vanaf een paar meter hoogte. „De eerste keer vond ik het best eng. Al dat getoeter. Maar nu wil ik voor altijd mee.”