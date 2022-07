Danskampioenen en tv-sterren worden opgeleid door Wierdense Janien (44), en dit is haar verhaal

De Wierdense Janien Schipdam (44) danst al vanaf haar derde levensjaar. Ze wist meteen dat dit haar ding was. Gaf als tiener al turntrainingen en volgde dansopleiding op het sportinstituut CIOS in Heerenveen en Sittard. Daarna gaf ze twintig jaar les bij gymclub Omhoog en kort bij dansvereniging Intense, beide opgeheven. „Ik wilde niet dat het dansen hier in Wierden stopte en begon voor mezelf”, zegt ze. Sinds de start in 2017 is de eigen Dance Studio Janien (DSJ) een succes. Haar dansers presteren goed op internationale toptoernooien, ze bezoeken wereldsteden en ze acteren in tv-shows en zelfs bioscoopfilms.