De bizarre wereld van het elektrisch laden, bereid u maar vast voor

Bewoners Gro­testraat boos over maatregel tegen sluipver­keer in centrum Almelo; ‘Werkt niet, het wordt nu helemaal een racebaan’

ALMELO - Cameratoezicht moet binnenkort sluipverkeer tegengaan in de Grotestraat in Almelo. Maar deze maatregel van het gemeentebestuur zal averechts uitpakken, voorzien hevig verontruste bewoners. Omdat het huidige inrijverbod grotendeels wordt opgeheven. „Daardoor gaan we nóg meer last van sluipverkeer krijgen.”

26 januari