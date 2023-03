De gaafste bedrijfskantine van Twente: personeel van Lammertink Vastgoed uit Enter heeft straks zijn eigen, oude stamkroeg

Wat doen deze mysterieu­ze blauwe vaten bij een woning in Wierden?

Een stuk of vijftien blauwe vaten. Groot en klein. Ze staan bij een woning aan de Rijssensestraat in Wierden. De hamvraag: wat zit erin? Liters water? Chemisch afval? Of misschien zelfs een lijk? De Wierdense politieagenten vertrouwden de zaak niet en belde aan bij de bewoner. En de vork blijkt toch nét iets anders in de steel te zitten...