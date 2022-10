De Passie vraagt Wierden om extra geld voor nieuwbouw: ‘1,7 miljoen euro meer nodig’

Shovels rijden af en aan op de Esrand. De eerste werkzaamheden zijn begonnen. Wat er nu gebeurt? „Ze zijn de bouwweg aan het aanleggen”, weet schooldirecteur Leendert van den Dool. „Daarover gaat binnenkort het bouwverkeer met het materiaal voor onze nieuwe school.”

Mits alles meezit, want De Passie verwacht dat het bouwproces toch wat duurder uitpakt dan eerder was gepland. Dat staat in een brief die het schoolbestuur afgelopen maand naar de gemeente Wierden stuurde. Daarin vraagt de school 1,7 miljoen euro extra van Wierden, omdat de gereserveerde 12,5 miljoen euro mogelijk niet genoeg is.

Duur

De Passie is daarin niet uniek. Talloze bouwprojecten lopen door de gestegen bouwkosten en vertraagde leveringen van bouwmaterialen veel meer in de papieren. Zo kost de nieuwe sportzaal of -hal naast de nieuwe school ook veel meer dan de gemeente in eerste instantie had ingecalculeerd.

De directeur vertelt dat hij zeer binnenkort in het gemeentehuis aanschuift om het definitieve ontwerp door te spreken. „De afspraak is dat ik ze op de hoogte houd van onze vorderingen. De gemeente geeft dan wel of geen groen licht voor de volgende fase.”

Erover buigen

In een reactie op de brief van De Passie schrijft Wierden nog heel even te wachten met het groene licht. Het college kan namelijk niet zomaar goedkeuring geven, omdat de gemeenteraad elke verandering in het budget eerst moet bespreken en goedkeuren. Dat gaat naar verwachting op 6 november gebeuren, als Wierden over de begroting voor komend jaar beslist.

Of dit vertraging oplevert? „Wat ons betreft niet. Als streefdatum voor de opening hebben we onze zinnen gezet op 8 december 2023 en de bouw duurt ongeveer een jaar. Dus we moeten aan het einde van dit jaar echt wel beginnen”, zegt Van den Dool. „We zijn nu al zover gekomen en alles loopt volgens plan. We zijn zo goed als klaar voor de bouw. Ik ben net nog bezig geweest om te controleren of de stopcontacten en lampen op de goede plek komen.”