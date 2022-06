De Wiezeloop in Wierden door de ogen van Remco de Groot: ‘Verkoeling was voor iedereen welkom’

Niets is zo onvoorspelbaar dezer dagen als moeder natuur, moet de organisatie van de Wiezoloop hebben gedacht. Want waar tot twee dagen geleden ‘gewaarschuwd’ werd voor tropische temperaturen op zaterdag, viel het reuze mee met de warmte tijdens de hardloopwedstrijd. „Ik ben de hele tijd in nauw contact geweest met het KNMI om op de hoogte te blijven, want je wil geen onveilige situaties. Gelukkig zorgde een fris briesje voor verkoeling in de loop van de avond”, aldus Manfred Körbl namens de organisatie. „En daarom was het goed te doen voor iedereen.”

Opluchting alom dus voor de meer dan duizend deelnemers aan de Wiezoloop, met afstanden op de 2.5 , 5 en 10 kilometer. „Gevoelsmatig is het voor veel hardlopers toch al 10 graden warmer wanneer je je inspant. Dat er verkoeling kwam, was dus voor iedereen meer dan welkom”, zegt Remco de Groot.

Geen tijd voor een praatje

Drie keer in de week loopt De Groot hard, afstanden tussen de 10 en 20 kilometer. Op 39-jarige leeftijd is hij begonnen met hardlopen in een trainingsgroep bij atletiekvereniging ASV Atletics. De 5 kilometer is een afstand die hij niet gewend is. „Belangrijk is dat je een goede warming-up hebt, want je kunt je lichaam niet langzaam laten wennen aan de wedstrijd, omdat je gelijk vol in de race zit”, legt hij uit. „Wanneer je een langere afstand loopt, heb je nog eens tijd voor een praatje en om je heen te kijken. Maar daar is op de 5 kilometer geen sprake van.”

Even bijkomen

De Nijverdaller bereikt de finish in een tijd van iets boven de 23 minuten. „Het is goed gegaan, maar ik moet wel even bijkomen. Na de eerste 2 kilometer gaat er een knop om, omdat je op tempo wil blijven lopen. Ik heb daarom niet zoveel gezien onderweg. Wel kreeg ik mee dat de sfeer geweldig was langs het parcours. Er was muziek, vuurwerk en in één wijk werd er volop gebarbecued door de buurtbewoners.”

„Op de stukken die wat rustiger waren, stonden vrijwilligers klaar met water en sponzen", vervolgt hij. „Dat was echt prima georganiseerd. Het was daarom een prachtige avond, mede ook dankzij al die mensen die meehielpen. Ik kom volgend jaar zeker weer.”

Volledig scherm © Bert Kamp