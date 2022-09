De Zolder is het laatste tienerboek van Ria Lazoe (77) uit Wierden

WIERDEN - Een handgeschreven Duits verhaaltje in een schriftje op zolder. Dat is het vertrekpunt van het nieuwe boek van de Wierdense schrijfster Ria Lazoe. Dit 12e boek van Lazoe wordt komende vrijdag officieel gepresenteerd. Vijf vragen aan de schrijfster.

Waar gaat het boek over?

„Het gaat over buurkinderen die op zolder in een schriftje een verhaal vinden. Het blijkt van een Duitser te zijn die in de oorlog is gedeserteerd uit het leger en op die zolder ondergedoken heeft gezeten. Ze besluiten in Duitsland op zoek te gaan naar familie van die man. Maar die zit daar helemaal niet op te wachten. Daar schrikken ze een beetje van. Langzaam komen ze meer te weten over de geschiedenis.”

Hoe kwam je op het idee voor dit boek?

„Ik had wat gelezen over een man die gedeserteerd was. En ik bedacht me dat je daarvoor heel veel moed nodig hebt. Je landgenoten zien je immers als een lafaard. Dat bleef een tijdje in mijn hoofd hangen. Langzaam kreeg het meer vorm en zo ontstond het idee voor een verhaal. Dit is een boek voor tieners. De hoofdpersonen in het boek zijn tussen de zestien en achttien jaar. Het verhaal speelt zich af in 2010 en een deel in 1944.”

Dit is je twaalfde boek, hoeveel zitten er nog in het vat?

„Dat weet ik niet. Ik weet wel dat dit mijn laatste boek was voor jongeren. Ik ben inmiddels 77 en merk dat het toch wat lastiger wordt om de aansluiting te vinden met hun belevingswereld. Het volgend boek maak ik voor volwassenen. Daar ben ik al over aan het nadenken.”

Kun je al een tipje van de sluier oplichten?

„Het speelt zich af tegen het decor van het rampjaar 1672. Ik ben me nog aan het inlezen, maar ga het steeds interessanter vinden. Het verhaal gaat over een meisje dat op zoek is naar haar zusje.”

De presentatie van je nieuwe boek De Zolder is komende vrijdag. Eindelijk weer openbaar na corona?

„De presentatie van de vorige twee boeken gingen inderdaad door corona wat geruisloos voorbij. Deze keer wilde ik het eens anders doen. Burgemeester Doret Tigchelaar van Wierden is zo aardig om het eerste exemplaar in ontvangst te willen nemen. Daarna gaat het boek de wijde wereld in.”

De presentatie is vrijdag 16 september om 19.30 uur bij de Van Burenstee (Historische Kring). De Zolder, Uitgeverij Clavis, ISBN 978 90 448 4669 0, prijs 18,95 euro.