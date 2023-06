Deze overwoekerde bende in Enter was ooit een prachtige kerktuin en dat moet het weer worden: ‘Stukje hemel op aarde’

Waarom heeft onkruid vrij spel in zoveel van deze perken en parken? ‘Eén grote woekerzooi!’

Distels, zevenblad, ridderzuring en tientallen andere planten klimmen er hoger en hoger. Onkruid dat je liever niet in je achtertuin wil hebben. Maar in het park op het dak van de Salland-Twentetunnel mag het groen ongestoord woekeren. Er zit wel degelijk een gedachte achter, al is lang niet iedereen blij met de ogenschijnlijke woestenij. „Het ziet er niet uit zo.”