DieVers opent lunchroom in Wierden à la Brownies & downieS, maar wel ‘minder commercieel’

Vier jaar geleden begonnen Ilse Mengerink en Joyce Vonkeman een kleinschalige zorgorganisatie in Wierden, met een droom om op termijn ook een lunchroom te openen. Dat is nu gelukt, in maart opent de zaak aan de Marktstraat in Wierden.

De vraag naar horecaplekken voor mensen met een lichtelijke verstandelijke beperking is groot. „Ook bij onze cliënten, is de vraag naar een dagbestedingsplek in de horeca groot. Nu brengen we ze nog onder bij Milano in Wierden, maar daar is het tijdens lunchtijd te druk. Ze kunnen zich dan niet terugtrekken, als ze daar behoefte aan hebben. Dat kan straks wel bij onze eigen zaak.”

Brownies & downieS

Het concept lijkt veel op dat van Brownies & downieS, die keten is in meerdere grotere steden gevestigd. „Dat klopt, maar wij willen het juist veel kleinschaliger en minder commercieel gaan inrichten. Bij ons hebben we één op vier begeleiding. Dat wil zeggen dat we maximaal vier cliënten op één begeleider hebben. Zo kunnen onze deelnemers altijd om hulp vragen als zij dat nodig hebben.”

Aanschuiven

De nieuwe klanten komen volgens Vonkeman vooral naar de lunchroom om het personeel en de beleving. „Ja dat maakt het zeker leuk hier. Er zal ook heel wat worden gelachen. Onze medewerkers vervullen straks ook alle taken van de keuken tot de bediening.”

„Het kan dan ook zijn dat er even een deelnemer bij je tafel aanschuift om de bestelling op te nemen. Omdat het staand noteren van de bestellingen voor sommige cliënten niet mogelijk is. Dat kan in de reguliere horeca natuurlijk niet, maar bij ons wel. Onze medewerkers zijn gewoon heerlijk puur en eerlijk, dat is echt heel hartverwarmend.

Hulp

De zorgorganisatie krijgt vanuit alle hoeken hulp aangeboden voor het realiseren van de nieuwe zaak. „Er is al heel veel gesponsord. Van de toiletten, tot de terrasinrichting voor onze binnentuin en een hovenier die dat ook nog voor ons wil gaan inrichten. Dat is wel erg bijzonder en natuurlijk heel erg mooi. Dan weet je wel dat het heel erg leeft wat je doet.”

Speciale app

Het ROC van Twente heeft samenwerking gezocht met DieVers. Zij zijn bezig met het ontwerpen van een speciale bestelapp. „Deze wordt gebruiksvriendelijk gemaakt, speciaal voor onze cliënten. Zodat zij ook zelfstandig de bestellingen kunnen verwerken.”

De lunchroom opent in maart volgend jaar. „In de tussentijd zijn we hard aan de slag om het pand in te richten en gaan we onze deelnemers goed voorbereiden op de opening. Er zal vast wel eens iets mis gaan, maar dat wordt dan ook wel door onze bezoekers geaccepteerd. We hebben er met z'n allen gewoon heel veel zin in.”