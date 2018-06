Dit paard uit Enter moet ons land succes brengen op de Olympische Spelen

Slotfeest Wierden: Sint Antonius­school meest besmet met leesvirus

6 juni WIERDEN - De Sint Antoniusschool uit Vriezenveen is woensdagmorgen de winnaar geworden van het leesvirus project van de bibliotheken in de gemeenten Wierden en Twenterand. Het project is bedoeld om het lezen onder basisschoolleerlingen te bevorderen.