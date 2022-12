Dit zijn de 5 populairste vuurwerkartikelen in Twente deze jaarwisseling: ‘Moet altijd groter dan de buurman’

Om middernacht kijken we zaterdagavond op straat voor het eerst in ruim 1000 dagen weer legaal naar het mooiste siervuurwerk. Wat zijn de trends dit jaar? Wat liep hard en waarom? We vroegen het ‘vuurwerkmagnaat’ Ruud van den Broeke uit Wierden, die met zijn bedrijf Rubro aan ruim tweehonderd vuurwerkwinkels in Nederland levert.

Van den Broeke is een grote jongen in vuurwerkland, hij behoort tot de vijf grootste vuurwerkleveranciers van Nederland. Hij verwerkte de afgelopen weken tienduizenden bestellingen, en zag de gekte aardig toenemen. Het gemiddelde bestelbedrag bij Rubro ligt rond de tweehonderd euro.

Dit zijn de 5 populairste artikelen dit jaar, inclusief uitleg van ‘chef vuurwerk’ zelf.

De nummer één: Transbomber, een woest klinkende naam met dito doos die al vijf jaar is uitgroepen tot mooiste vuurwerk

1. Transbomber

Kosten: 125 euro

„By far het populairste vuurwerkartikel. Het is al vijf jaar op rij uitgeroepen tot mooiste vuurwerk. Wat het zo bijzonder maakt? Het is de finale, de prijs, het goud dat erin zit en de verschillende tempo’s. Het is echt een complete show in een doos.”

2.Sodom of Gomorrah

Kosten: 400 euro

„De allergrootste doos verkrijgbaar. Het moet altijd groter zijn dan de buurman, en dus is deze populair. Als je niets van vuurwerk weet, heb je hiermee toch vier minuten lang een topshow in één doos.”

3. Immortal Gold, 100 shots

Kosten: 149 euro

„Mensen houden van goud, helemaal met oud en nieuw. Dat zit volop in deze doos en daarom is ie zo populair. Het zijn er in hoge snelheden uit, in goud en blauw.”

4. Knall und Fall

Kosten: 20 euro

„Je krijg hier heel veel schoten voor een aantrekkelijke prijs, en je hoeft er niet eens speciaal voor naar Duitsland. Voor twee tientjes krijg je 500 gram aan en 50 shots in deze cakebox. Altijd goed, kan niet missen.”

'Je hoeft niet eens speciaal naar Duitsland...'

5. Aeroblaster

Kosten: 50 euro

„Heel veel schoten voor weinig geld, 140 shots voor vijf tientjes. Het is een iets kleiner doosje, maar je krijgt toch een keur aan effecten. Voor startende mensen die denken: ik wil één leuk doosje aansteken met oud en nieuw is dit een ideaal ding.”