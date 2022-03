Dochter Jiska van lijsttrekker Kees eerste vrouw op kieslijst Wierdense ChristenUnie: ‘Maar ik kan niet met pa in één raadsfractie gaan zitten’

Miljoenen­plan komt van de grond: De Klomphof in Wierden wordt bouwrijp gemaakt

WIERDEN - Iets later dan verwacht gaat binnenkort in Wierden de eerste schop van de tweede fase van De Klomphof de grond in. Op de plek tussen de Schoolstraat en Wethouder van Buurenstraat worden over een tijdje 30 appartementen en 12 levensloopgeschikte woningen gebouwd.

