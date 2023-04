Doodzieke uitvaartleider Johan uit Enter regelt zijn eigen afscheid aan de keukentafel

indebuurt.nl Uit in Almelo: dit kun je doen in het weekend van 14, 15 en 16 april 2023

Ook de komende dagen kun je in Almelo weer van alles doen. Je weet het: in Almelo is altijd wat te doen, zoals de musical Grease, een leuke spelletjesavond of een hightech bedrijf bezoeken. Hierbij de uittips op een rijtje voor het weekend van 14, 15 en 16 april 2023.