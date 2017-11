Drempel Marktstraat Wierden niet zomaar kleiner of weg

Ook wordt de gehate verhoging niet afgevlakt, zoals het nu lijkt. Dat laat verkeerswethouder Nico Lansink Rotgerink weten. Met name de Wierdense fractie van het CDA klaagt al geruime tijd steen en been over de drempel. Het 'onding' zou verwarring en onveilige situaties veroorzaken.

Lansink Rotgerink kan zich wel wat voorstellen bij de kritiek, maar gaat vooralsnog niet over tot actie. „We hebben deze drempel niet zomaar aangelegd. De drempel ligt er om de hoeveelheid sluipverkeer in de nabijgelegen Stamanstraat te verkleinen. Tot nu toe blijkt dat heel aardig te werken, omdat minder mensen vanuit de Schoolstraat of Markstraat via die weg rijden.” De wethouder toont wel enig begrip voor de klaagzang van ouderen en buspassagiers. „Die voelen de drempel inderdaad even en dat kan vervelend zijn, maar het is nog geen reden om dan de drempel maar helemaal weg te halen en vervolgens alle positieve effecten teniet te doen.”