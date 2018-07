Drie dagen leven als een Heraclied bij Heracles Almelo Soccer Camps

'Met je linkerbeen over de bal en dan meenemen met rechts', klinkt het vanaf het hoofdveld van voetbalvereniging Juventa'12. 'Mooie schaar, prima schijnbeweging'. De voetbaltermen, gericht aan de oren van ambitieuze voetballertjes uit de omgeving van Wierden, zijn van een behoorlijke afstand te horen.

Heracles populair

De kinderen doen dezer dagen mee aan de Heracles Almelo Soccer Camps bij Juventa. Naast de Wierdense vereniging streek het kamp onlangs neer bij Oranje Nassau en worden binnenkort de velden van DES en NEO aangedaan. „Bij ON hadden we eerder deze week zestig kinderen. Heracles wordt populairder. Niet alleen in Almelo, maar ook in omliggende dorpen als Nijverdal en Wierden. De kinderen daar willen we op jonge leeftijd fan laten worden van Heracles", vertelt Marc Meier.

De coördinator van het hele gebeuren heeft extra maatregelen moeten treffen in verband met de hitte. Zo is de training van gisteren een uur naar voren gehaald en zijn er meer drinkpauzes ingelast. Ook kunnen kinderen om het half uur gebruikmaken van de sproeiers die langs het veld liggen. „Dat wordt enorm gewaardeerd. Ook de ouders zijn positief. rond het middaguur is het echt te warm. Daarom houden we 's middags een Heracles-quiz en een bingo in de kantine."

Spanning

Als de training achter de rug is en de spelertjes naar binnen gaan voor het middagprogramma, schuift Bjarne Gierveld aan voor een interview met deze krant. Ook dat hoort bij een leven als profvoetballer. De 7-jarige mag het ervaren. „Dit is wel een beetje spannend", geeft hij eerlijk te kennen, terwijl hij zich ondertussen op een grote houten kruk werkt.

Als hij eenmaal zit gooit Bjarne zijn armen in de lucht. „Kijk, die zijn van Wout Droste en Silvester van der Water." De 7-jarige doelt op de handtekeningen onder zijn oksels. Een plek waar je niet snel een handtekening verwacht. „Dat klopt, maar op deze manier kon ik mijn moeder verrassen door mijn armen langs mijn lichaam te houden en ze thuis omhoog te gooien. En dat heb ik gedaan."

De uit Almelo afkomstige Bjarne, doorgaans florerend als speler van SVZW JO9-2, werd op het voetbalkamp gewezen door zijn opa, Johan. „Opa stuurde een berichtje via WhatsApp of ik zin had om mee te doen. Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken. Hij kan alleen niet komen kijken, omdat hij in Zuid-Frankrijk zit. Maar ook zonder hem gaat het hartstikke goed."