Drukke Wiezo maakt van Wierden springlevend dorp: ‘Het is toch een soort reünie’

Inwoner Wierden in één klap miljonair na winnen Staatslote­rij

WIERDEN - Een inwoner uit de gemeente Wierden heeft zondagavond één miljoen euro gewonnen. De abonnee viel in de prijzen met het winnende lotnummer in de Staatsloterij. Het bedrag is belastingvrij en wordt binnenkort overgemaakt naar het rekeningnummer van de Wierdenaar.

11 juli