Dwangsom van 15.000 euro voor Jos en zijn ‘spookschuur’ in Hoge Hexel: ‘Kom je me opzoeken als ik in de gevangenis zit?’

indebuurt.nl De hond van Jannette helpt mensen rouwen: 'Een hond geeft je troost'

Op de donderdagmarkt in Almelo loopt Jannette Boddeman een rondje met jonge hond Stacy. Het is niet zomaar een bezoekje aan de stad, maar een praktijkoefening. Jannette wil weten of haar pup van twintig weken geschikt is als therapiehond voor mensen in rouw.