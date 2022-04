Echtpaar Rozendom uit Wierden 60 jaar getrouwd: Betsie (78) viel voor Gerrit’s (80) bruine ogen

Betsie werd geboren in Wierden en Gerrit in Rijssen. Ze leerden elkaar kennen tijdens 'het bunderen’ in het Rijssense Volkspark. „Gerrit had een prachtige brommer en dat had niemand nog in die tijd. Ik ging maar al te graag bij hem achterop zodat hij me naar huis kon brengen”, vertelt Betsie. „Ze ging meer voor mijn brommer dan voor mij, want die vond ze helemaal geweldig”, reageert de bruidegom plagend. „Dat is natuurlijk niet waar, ik vond Gerrit vooral heel erg knap”, antwoordt de bruid.