Een ton aan giften helpt boer Roelof uit Zuna na brand er weer bovenop: ‘Ik was sprakeloos en ontroerd’

Wierdense Boer Bram - ook raadslid - over stikstof­plan­nen: ‘Voelt alsof dokter je ongenees­lijk ziek verklaart’

WIERDEN - De provincie Overijssel moet per agrarisch bedrijf in Wierden goed gaan meten hoe het er daadwerkelijk voorstaat met de uitstoot van stikstof. Een meerderheid van de Wierdense gemeenteraad (CDA, NEW, SGP en VVD) nam maandagavond een motie aan die daarop aandringt.

5 juli