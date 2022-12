Eigenaar pand Café Bartje in Wierden verrast door aangekondigde heropening: ‘Ik wil misschien wel wat anders’

Al zes flexwonin­gen aan Snoekweg in Wierden, nog negentien te gaan: ‘Weinig tot geen energiekos­ten’

WIERDEN - De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe Snoekweg in Wierden zijn al maanden aan de gang, maar het einde is in zicht. Met al zes flexwoningen op zijn plek moeten de overige woningen in maart klaar zijn. De huurders trekken er dan meteen in.

8 december