Einde aan beruchte sluipweg langs N35 tussen Wierden en Nijverdal in zicht; werk aan spitsafsluiting begonnen

De N35 tussen Wierden en Nijverdal staat bekend als een echte flessenhals. Zeker sinds de A35 vanaf Almelo is doorgetrokken en de tunnel in Nijverdal klaar is, staat het verkeer op de weg vrijwel elke dag meerdere keren muurvast. Vooral tussen 7.00 en 9.00 uur ’s ochtends is het megadruk.

Slim?

Dus wat doen een hoop slimmeriken? Die slaan in Wierden of Nijverdal af om op de parallelweg te komen, waar ze meestal probleemloos langs de strooptrage file kunnen racen. Dit tot grote ergernis van de aanwonenden en fietsers, want lang niet iedereen houdt zich aan de toegestane maximale snelheid van 60 kilometer per uur. Volgens bewoners gaat het soms maar net goed.

Om te voorkomen dat het weggetje tijdens spitsuren als sluipweg wordt gebruikt, komt er nu een verzinkbare paal in het wegdek. Het paaltje had er eigenlijk in het voorjaar al moeten zijn, maar het project liep door overleg tussen de gemeente Wierden en Rijkswaterstaat wat vertraging op.

Die paal sluit de route straks in eerste instantie één per dag (’s ochtends) af. Als blijkt dat de overlast tijdens de avonduren ook toeneemt, gaat het paaltje ook tijdens de avondspits omhoog.

Overlast

De werkzaamheden hebben wel wat verkeersoverlast tot gevolg, want de komende twee weken is de b-weg volledig afgesloten. Reko uit Raalte is op dit moment bezig met de plaatsing van de installatie en is daar nog tot en met vrijdag 18 november 16.00 uur mee bezig.

Automobilisten kunnen de komende weken een omleiding via de Schapendijk, Van Kregtenweg, Nieuwe Hoeksweg en de Notterveldweg volgen. Voor verkeer van de andere kant geldt die volgorde andersom.