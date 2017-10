Einde in zicht voor De Touwladder in Wierden

Wie na 1 augustus 2018 een school aan de Wierdense Schoolstraat zoekt, speurt tevergeefs. Het doek gaat namelijk vallen voor openbare daltonschool De Touwladder. Na dit schooljaar sluit de basisschool voorgoed de deuren en blijft het karakteristieke pand leeg achter.

„Een uitermate treurige zaak”, vindt Herman Wevers. De directeur van Stichting Roos ziet de school laatste jaren kwakkelen en verder afzakken. Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt het niet, maar de nieuwe aanwas kakt genadeloos in. „Er komen steeds minder kinderen bij. Afgelopen zomer werd dat pijnlijk duidelijk. We hadden slechts één aanmelding en die is later ingetrokken. Bovendien haalden enkele ouders hun kinderen van school, waardoor het leerlingenaantal nog verder zakte.” Het aantal blijft uiteindelijk steken op 20, verdeeld over drie combiklassen. De doodsteek voor de basisschool, want 23 kinderen is de absolute ondergrens. Eindigt een school daaronder, dan gaat de onderwijsinstelling hoe dan ook dicht. „De voorgenomen fusie met De Widerode baat dan ook niet meer, dus die is stopgezet.”

Met de sluiting komt er een einde aan meer dan 145 jaar openbaar onderwijs. De Openbare Lagere School begint in 1872 aan de Stationsstraat op de plek waar nu boekhandel Reterink gevestigd is. Medio jaren '50 verkast de school naar de huidige locatie aan de Schoolstraat. Het bestuur verandert de naam enige tijd later in Hemmelgaard. Na de eeuwwisseling gaat de school verder als De Touwladder, waarbij de leerkrachten het daltononderwijs omarmen, deels om zich te onderscheiden van die andere, veel grotere openbare school, de Widerode. „Het is een rijke geschiedenis”, geeft schooldirecteur Beatrijs Everts aan. „Dus is het vreselijk jammer dat het zo loopt.”



Everts zegt dat er de afgelopen jaren met man en macht aan gewerkt is om de school weer op de kaart te zetten. Allerlei acties moeten de school weer aantrekkelijk maken. Het blijkt vechten tegen de bierkaai. „Of er echt één reden voor de sluiting is, durf ik niet te zeggen. Er speelt meer. We hebben hier een vervelend incident gehad waar enkele leerlingen bij betrokken waren. Toen hebben wat ouders besloten om hun kinderen van school te halen. Dat veroorzaakte een lawine van tegenslagen. Afmeldingen, vertrekkende kinderen en tegenvallende aanmeldingscijfers.” Everts kan niet vaak genoeg benadrukken dat het onderwijs altijd goed is geweest. „Aan de prestaties van onze kinderen heeft het nooit gelegen. Dit team zette zich altijd voor de volle honderd procent in voor de leerlingen. En nu nog steeds, want de overgang voor de kinderen moet natuurlijk vlekkeloos verlopen.”