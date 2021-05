Eindelijk weer paardensport in Hoge Hexel: ‘We zeuren niet over de strenge reglementen’

Video/Update Bestuurder ramt lantaarn­paal langs A1 bij Enter en vlucht daarna weiland in, snelweg dicht

27 mei ENTER - Een auto is woensdagavond op de snelweg A1 ter hoogte van Enter van de weg geraakt en heeft een lantaarnpaal uit de grond gereden. De bestuurder is er na het eenzijdig ongeval vandoor gegaan in de richting van een weiland. De snelweg was als gevolg van het eenzijdige ongeluk tot Hengelo dicht.