Enter voorop in handmatig klompen maken: het is weer 'hot'

ENTER - In een klein schuurtje in het centrum van Enter, wordt al veertig jaar gestreden tegen de teloorgang van het handmatig klompen maken. Het is de enige plek waar nog een cursus wordt gegeven. De belangstelling is groot. Klompenmaken is weer helemaal ‘’hot’’.

Nederland telt nog maar vijftien mensen die met hand een goedlopende klomp kunnen maken. De meesten daarvan wonen in Enter. Elders in Europa is het nog slechter gesteld. In België, ooit een groot klompenland, zijn er nog maar vier. De oudste is 95 jaar. Frankrijk telt er nog maar zes. Allemaal 65-plussers of nog veel ouder. Zelfs Duitsland telt er maar een paar.

Europese broedplaats

Het gaat kortom niet best met de kennis van het klompenvak. Wie wil leren klompen maken met de hand, kan eigenlijk maar op een plek terecht: Enter. Het is de Europese broedplaats van nieuwe handmatige klompenmakers. Verder wordt alleen in Goor het klompenvak nog onderwezen. Maar daar zijn maar twee of drie cursisten. In Enter is het handwerk juist ‘booming’ en komen elke dinsdag en donderdag 15 mensen bij elkaar. De beginners op dinsdag, de gevorderden op donderdag.

Twee gelijke klompen

Volledig scherm Remon Koop (38) uit De Lutte. Doet mee aan de beginnerscursus handmatig klompen maken in Enter. © Hans Brok Op dinsdagavond ligt rond half acht de vloer al bezaaid met snippers van de populierenboom. De voertaal is Twents en er heerst een mannen-onder-elkaar-sfeer. ,,Het moeilijkste is om twee gelijke klompen te maken’’, zegt Remon Koop uit De Lutte. ,,Als je rechtshandig bent, moet je bij de linker klomp omdenken. Heel lastig, want je steekt zo de grote teen eraf.’’ Het is zijn tweede jaar volgens de leermeesters Jan Hodes en Jan Hendriksen (al 29 jaar klompenmaker) duurt het nog wel een paar jaar voor er een lekker lopende klomp uit zijn handen komt.

Grote belangstelling

In Enter liep de cursus vlot vol. De belangstelling is zo groot dat nu ook elders aan een opleiding wordt gewerkt. Met hulp van kennis uit Enter begint op 11 november een klompencursus in het Gelderse Keijenborg. Ook daar liep het bij de inschrijvingen storm.

,,We zagen het al bij Nederlandse Kampioenschappen handmatig klompenmaken in Sint Oedenrode’’, zegt Jack van der Voort. Hij is van de belangenkoepel Stichting Klompen Monument. ,,De eerste keer, in 2007, deden er maar twee klompenmakers mee. Afgelopen keer waren dat er al 27. Er zijn steeds meer mensen die het leuk vinden om zelf klompen te maken. Het probleem is alleen om leermeesters te vinden.’’

Vergrijzing

De vergrijzing in het land van de klompenmakers is enorm. Welbeschouwd heeft Nederland maar één echte leermeester. Dat is Ton Verheijen uit Haaksbergen. Van der Voort: ,,Ze bellen me uit Frankrijk en België om leermeesters, maar ik kan Verheijen niet in stukjes knippen. En zoveel anderen van dat kaliber zijn er niet.’’

Van der Voort wil daarom graag meer cursussen opzetten. Hij werkt aan oprichting van de Stichting Opleiding Klompenmakers. Dat moet het vak een boost geven. ,Ik weet dat er belangstelling is voor het klompenvak maar we zijn allemaal vrijwilligers en het kost heel veel tijd. Bovendien hebben we geld nodig en daar is de overheid niet erg scheutig mee.’’

Twentse kerels

In Enter heeft de sfeer op de cursusavond daar niet onder te leiden. Die is opperbest. Twentse kerels onder elkaar. De vlijmscherpe paalmessen gaan als een heet mes door de boter. Met elke haal krijgt de klomp meer vorm. ,,We moeten dit ambacht bewaren’’, zegt Johan Effink (62). ,,Ik wilde dit al heel lang leren maar had geen tijd. Ik ben timmerman van huis uit en hou van dit soort werk. Het is een mooie hobby. Ik heb al een paar klompen gemaakt. Nee, die draag ik niet. Ze lopen niet lekker haha. Ik moet nog wat oefenen.’’

Om de belangstelling voor het handmatig klompen maken nog verder aan te wakkeren wordt er op 11 november in Zelhem een Europees Kampioenschap Handmatig Klompen Maken gehouden. De circa vijftien deelnemers moeten ter plekke een klomp maken onder toeziend oog van het publiek. ,,We hebben toezeggingen van een Belg, een Duitser en een Fransoos, zegt Van der Voort. ,,Of ze allemaal komen is natuurlijk afwachten. De meesten zijn op leeftijd. En dan heb je wel eens wat.’’ De wedstrijd is bij Coens Pannenkoekenhuis in Zelhem en duurt de hele dag. De delegatie uit Enter is al aan het oefenen.