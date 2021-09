Enter Vooruit wint Enterse derby: Kunstgras op Krompatte ingewijd met vriendschappelijk duel

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal heeft jonge boswach­ters nodig

29 augustus NIJVERDAL/HOLTEN/ENTER - Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is uitgebreid met het Twents Reggedal en wordt op termijn nog groter. Voor de Junior Rangers, die maandelijks op avontuur gaan in het gebied, valt er dus ook meer te ontdekken. Op zaterdag 4 september is de kick-off.